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Вчера, 16:03

В бюджет Свердловской области за 2023 год поступило 1,6 млрд рублей от распоряжения земельными участками в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В 2023 году в бюджет Свердловской области поступило более 1,6 млрд руб. от распоряжения земельными участками в Екатеринбурге, на которые не разграничена государственная собственность. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В собственности Свердловской области находится 7 тыс. 182 земельных участка общей площадью около 125 тыс. гектаров. Из них 10,5% — лесные участки. В первом полугодии 2023 года в аренду передавалось 169 земельных участков. За счет этого областной бюджет получил 141 млн руб.

Мингосимущества по итогам текущего года ожидает рост поступлений в бюджет при распоряжении земельными участками, которые находятся в госсобственности Свердловской области.
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