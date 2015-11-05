В бюджет Свердловской области за 2023 год поступило 1,6 млрд рублей от распоряжения земельными участками в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2015. Бюджет Екатеринбурга за 10 месяцев получил от продажи земельных участков, находящиеся ...25.11.2014 Доходы бюджета Екатеринбурга из-за отсутствия права распоряжаться неразграниченными землями сократились почти на 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2014. Члены Общественной палаты на очередном заседании 24 ноября рассмотрели проблему ...22.07.2014 В I полугодии 2014 года в Свердловской области на 25% выросло число земельных споров
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2014. В I полугодии 2014 года в Свердловской области на 25% выросло число споров, связанных с ...15.03.2012 МУГИСО: проект соглашения с мэрией Екатеринбурга о распоряжении неразграниченными землями находится в стадии разработки
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2012. МУГИСО подготавливает проект соглашения между министерством и администрацией ...04.02.2010 В феврале 2010 года в Свердловской области будут выставлены на аукционы 60 земельных участков общей площадью 5,21 тыс. га
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2010. Специалистами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской ...