В Свердловской области у сети «Пятерочка» приостановили лицензию на продажу алкоголя

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УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В 156 супермаркетах сети «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина»), находящихся в ...

Свердловским магазинам «Пятерочка» и «Перекресток» запретили продавать алкоголь

Более чем в 140 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в Свердловской области приостановлено действие ...

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УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Более чем в 140 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в Свердловской ...

X5 Retail Group приостанавливает работу сервиса E5.RU

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В Свердловской области УФАС обвинило Х5 Retail Group в предоставлении недостоверной информации

Свердловское УФАС РФ признало ООО «Урал-ритэйл» виновным в совершении административного правонарушения, ...