В Свердловской области у сети «Пятерочка» приостановили лицензию на продажу алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В 156 супермаркетах сети «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина»), находящихся в ...26.05.2021 Свердловским магазинам «Пятерочка» и «Перекресток» запретили продавать алкоголь
Более чем в 140 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в Свердловской области приостановлено действие ...26.05.2021 Свердловским магазинам «Пятерочка» и «Перекресток» запретили продавать алкоголь
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Более чем в 140 магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в Свердловской ...09.12.2014 X5 Retail Group приостанавливает работу сервиса E5.RU
УрБК, Москва, 09.12.2014. Компания X5 Retail Group (входят торговые сети «Карусель», «Перекресток», «Пятерочка») ...18.11.2010 В Свердловской области УФАС обвинило Х5 Retail Group в предоставлении недостоверной информации
Свердловское УФАС РФ признало ООО «Урал-ритэйл» виновным в совершении административного правонарушения, ...