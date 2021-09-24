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Вчера, 15:23

В Свердловской области у сети «Пятерочка» приостановили лицензию на продажу алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области у сети «Пятерочка» (Х5 Retail Group) приостановлена продажа алкоголя. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В пресс-службе компании рассказали, что продажа алкоголя приостановлена на основе решения регионального минАПК. Власти нашли ошибки в договорах аренды двух магазинов в Новоуральске и Краснотурьинске.

«Мы уверены, что ошибок нет, и уже направили в регулирующие органы дополнительную информацию, документы и пояснения. Рассчитываем, что в ближайшее время информация будет откорректирована и продажи возобновятся», — заявили в пресс-службе.

Добавим, что два года назад «Пятерочка» и «Перекросток» (также входит в Х5 Retail Group) уже сталкивались с приостановкой лицензии на алкоголь.
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