Объем выдачи микрозаймов малому и среднему бизнесу в РФ за семь месяцев превысил 10 млрд рублей

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За 2022 год микрофинансовые организации выдали малому и среднему бизнесу займы на сумму 70 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.04.2023. За 2022 год микрофинансовые организации (МФО) предоставили малому и среднему бизнесу 70 млрд ...

Выдачи микрозаймов в РФ в августе выросли на 6,2%

В мае 2020 года было выдано микрозаймов на 33,8% больше, чем месяцем ранее — на сумму 16,6 млрд руб. против 12,4 млрд ...

Выдачи микрозаймов в РФ в августе выросли на 6,2%

УрБК, Москва, 29.09.2020. В мае 2020 года было выдано микрозаймов на 33,8% больше, чем месяцем ранее — на сумму 16,6 ...

Число МФО в Свердловской области за год уменьшилось на 9%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2020. По состоянию на 1 июля 2020 года численность микрофинансовых организаций, ...

Объем выдачи микрозаймов в Свердловской области в 2018 году сократился на 26%

По итогам 2018 года микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области выдали микрозаймов на общую сумму 1 млрд 307 ...