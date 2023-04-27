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Вчера, 17:42

Объем выдачи микрозаймов малому и среднему бизнесу в РФ за семь месяцев превысил 10 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.08.2023. В январе-июле 2023 года объем выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) превысил 10 млрд руб. При этом за весь 2022 год показатель составил 14 млрд руб. Поэтому по итогам текущего года ожидаются объемы выдачи в размере 18-20 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МФК «МаниМен».

Чаще всего займы привлекают организации, которые занимаются торговлей: на них приходится более 80% от общего объема. Это связано с ростом числа организаций, желающих работать через маркетплейсы. Такие компании часто нуждаются в заемных средствах.

В свою очередь государственные микрофинансовые организации делают акцент на работе с предприятиями региона и чаще выдают займы компаниям из приоритетных отраслей.
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