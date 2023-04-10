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До трети трудовых мигрантов могут покинуть Россию из-за ослабления рубля

УрБК, Москва, 15.08.2023. Из-за ослабления рубля до трети трудовых мигрантов могут покинуть Россию, поскольку у них снизятся доходы. С таким прогнозом выступил глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов, сообщает газета «Ведомости».

В узбекской диаспоре состоялся опрос о планах после ослабления курса рубля. Рассматривают вариант уехать из России 50% респондентов, 25% — не собираются, 25% — не определились. Б. Исмаилов утверждает, что подорожание доллара США делает заработки мигрантов сопоставимыми с тем, что они бы получали на родине. В первую очередь отток коснется наименее оплачиваемых сегментов: общепита, ритейла, клининга, курьерской доставки, сельского хозяйства.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов указал, что мигранты теряют часть заработанного при конвертации, когда отправляют деньги на родину. Но даже без учета слабеющего рубля трудовые мигранты стали чаще рассматривать другие направления. У граждан Таджикистана сейчас есть выбор из 15 стран. Раньше самыми популярными были Россия и Казахстан, а теперь стали востребованы работа на стройках в Южной Корее или сельскохозяйственные работы в Великобритании.
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