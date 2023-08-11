В Академическом районе Екатеринбурга в День города запустят салют из 1 тыс. фейерверков

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В рамках фестивальной недели, посвященной 300-летию Екатеринбурга, 15 августа на ...27.07.2023 В Академическом районе Екатеринбурга на Дне города выступит группа «Винтаж»
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Академическом районе в день 300-летия Екатеринбурга выступит группа «Винтаж». Концерт ...17.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга готовятся к празднованию Дня города
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшую субботу (20 августа) пройдут ...10.08.2021 В Академическом районе Екатеринбурга ко Дню города организуют праздничное телешоу
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2021. В Академическом районе Екатеринбурга ко Дню города организуют праздничное телешоу ...16.08.2017 В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В День города, 19 августа, в Академическом районе Екатеринбурга состоится фестиваль ...