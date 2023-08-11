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В Академическом районе Екатеринбурга в День города запустят салют из 1 тыс. фейерверков

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В рамках празднования Дня города в Академическом районе 19 августа с наступлением темноты будет запущен салют из 1 тыс. фейерверков. Огненное шоу станет подарком для горожан от ведущего застройщика района к 300-летию Екатеринбурга, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Планируется, что салют будет длиться более шести минут. Шоу можно будет увидеть в Преображенском парке в 22.50 сразу после выступлений группы «Винтаж» и Amirchikа. Для запуска салюта будет использовано профессиональное пиротехническое оборудование, управляемое компьютерной программой. Для максимально зрелищного восприятия шоу пройдет под музыкальную композицию.
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