Минпромторг и Роспотребнадзор выступили против законопроекта об обязательном указании на ценниках стоимости за 1 кг и 1 литр

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В Госдуму внесли поправки о госрегулировании цен на продукты питания

Инициированные правительством РФ поправки о государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания ...

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УрБК, Москва, 17.12.2020. Инициированные правительством РФ поправки о государственном регулировании цен на социально ...

Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на переработку

УрБК, Москва, 14.10.2019. Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на ...

Магазин «Перекресток» в Екатеринбурге оштрафован за расхождение стоимости в чеках и ценниках

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2015. Роспотребнадзор оштрафовал магазин торговой сети «Перекресток» (входит X5 Retail Group) ...