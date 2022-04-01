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Вчера, 10:44

Минпромторг и Роспотребнадзор выступили против законопроекта об обязательном указании на ценниках стоимости за 1 кг и 1 литр

УрБК, Москва, 14.08.2023. Минпромторг выступил против законопроекта, согласно которому розничные сети будут обязаны указывать на ценнике стоимость товаров за 1 кг и 1 л. Роспотребнадзор считает, что проект нуждается в доработке, сообщают «Известия».

В письме, направленном в Государственно-правовое управление президента, представители Минпромторга отметили, что изменения в законе приведут к росту расходов для проведения перерасчетов и печати дополнительных данных на ценниках. В конечном итоге эти затраты будет оплачивать потребитель, что приведет к росту цен. Кроме того, по мнению ведомства, для ряда продуктов эта информация будет неактуальной, например, для кофе, жвачки, чая, снеков.

Напомним, поправки в Закон «О защите прав потребителей» подготовил и в начале июня внес в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышев.
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