Минпромторг и Роспотребнадзор выступили против законопроекта об обязательном указании на ценниках стоимости за 1 кг и 1 литр

УрБК, Москва, 01.04.2022. Минпромторг предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) России разрешить магазинам не ...17.12.2020 В Госдуму внесли поправки о госрегулировании цен на продукты питания
Инициированные правительством РФ поправки о государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания ...17.12.2020 В Госдуму внесли поправки о госрегулировании цен на продукты питания
УрБК, Москва, 17.12.2020. Инициированные правительством РФ поправки о государственном регулировании цен на социально ...14.10.2019 Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на переработку
УрБК, Москва, 14.10.2019. Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на ...28.04.2015 Магазин «Перекресток» в Екатеринбурге оштрафован за расхождение стоимости в чеках и ценниках
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2015. Роспотребнадзор оштрафовал магазин торговой сети «Перекресток» (входит X5 Retail Group) ...