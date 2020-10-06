Число россиян с доходами от 100 тыс. рублей выросло на треть

По итогам II квартала 2020 года 4,6 млн официально трудоустроенных россиян урезали зарплату, отправили в неоплачиваемый ...06.10.2020 Из-за пандемии COVID-19 с сокращением зарплаты в РФ столкнулись 4,6 млн работников
УрБК, Москва, 06.10.2020. По итогам II квартала 2020 года 4,6 млн официально трудоустроенных россиян урезали зарплату, ...19.09.2016 За два года число бедных в России выросло на 2,5 млн человек
За два года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 2,5 млн человек, до 21,4 млн человек ...19.09.2016 Росстат: За два года число бедных в России выросло на 2,5 млн человек
УрБК, Москва, 19.09.2016. За два года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 2,5 млн ...20.06.2016 За I квартал количество бедных в России выросло на 8,3 млн человек
УрБК, Москва, 20.06.2016. Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам I квартала выросло до 22,7 ...