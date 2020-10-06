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Вчера, 10:25

Число россиян с доходами от 100 тыс. рублей выросло на треть

УрБК, Москва, 14.08.2023. В 2022 году доля россиян, чьи среднемесячные доходы превышают 100 тыс. руб., составила 7,4% или 10,9 млн человек. Это на 2,5 млн человек больше, чем годом ранее, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса FinExpertiza.

Эксперты объясняют происходящее дефицитом квалифицированной рабочей силы. Из-за старения населения и сокращения доли молодежи работодателям необходимо предлагать более благоприятные условия труда для привлечения специалистов.

В то же время экономисты уточняют, что величину номинального дохода нужно соотносить с ценами. Рост номинальных доходов не всегда означает повышение реальных.
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