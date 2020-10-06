Число россиян с доходами от 100 тыс. рублей выросло на треть

По итогам II квартала 2020 года 4,6 млн официально трудоустроенных россиян урезали зарплату, отправили в неоплачиваемый ...

За два года число бедных в России выросло на 2,5 млн человек

За два года количество граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума выросло на 2,5 млн человек, до 21,4 млн человек ...