В Екатеринбурге нашли инвестора для благоустройства территории возле УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В Екатеринбурге нашелся инвестор, который готов вложиться в благоустройство территории возле Уральского государственного экономического университета. Реализацию проекта планируется начать в 2024 году, рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



«В год 300-летия Екатеринбурга при поддержке бизнеса реализуется множество проектов по благоустройству города. И вот нашелся инвестор, который готов преобразить территорию возле Уральского государственного экономического университета, со стороны улиц 8 Марта и Куйбышева», — говорится в сообщении.



В общественном пространстве планируется высадить деревья, проложить велодорожки и установить новые малые архитектурные формы.