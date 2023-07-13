В Екатеринбурге нашли инвестора для благоустройства территории возле УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...14.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе благоустройства территории вокруг Ледовой арены
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Благоустройство прогулочной зоны рядом со строящейся в Екатеринбурге Ледовой арены ...22.01.2020 Проект благоустройства территории вблизи УрГЭУ в Екатеринбурге отправили на доработку
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга отправил на ...24.06.2010 В Свердловской области начинается сбор подписей за отмену закона о переходе бюджетных организаций на самофинансирование
28 июня в 10:00 в Екатеринбурге и городах Свердловской области одновременно начнутся пикеты и сбор подписей, ...27.03.2009 Специалисты Уральского банка Сбербанка России примут участие в Днях открытых дверей, которые пройдут в вузах Екатеринбурга во время весенних школьных каникул
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2009. Специалисты Уральского банка Сбербанка России примут участие в Днях открытых дверей, ...