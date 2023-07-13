УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:44

В Екатеринбурге нашли инвестора для благоустройства территории возле УрГЭУ

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В Екатеринбурге нашелся инвестор, который готов вложиться в благоустройство территории возле Уральского государственного экономического университета. Реализацию проекта планируется начать в 2024 году, рассказал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

«В год 300-летия Екатеринбурга при поддержке бизнеса реализуется множество проектов по благоустройству города. И вот нашелся инвестор, который готов преобразить территорию возле Уральского государственного экономического университета, со стороны улиц 8 Марта и Куйбышева», — говорится в сообщении.

В общественном пространстве планируется высадить деревья, проложить велодорожки и установить новые малые архитектурные формы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...

14.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ходе благоустройства территории вокруг Ледовой арены

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. Благоустройство прогулочной зоны рядом со строящейся в Екатеринбурге Ледовой арены ...

22.01.2020 Проект благоустройства территории вблизи УрГЭУ в Екатеринбурге отправили на доработку

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2020. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга отправил на ...

24.06.2010 В Свердловской области начинается сбор подписей за отмену закона о переходе бюджетных организаций на самофинансирование

28 июня в 10:00 в Екатеринбурге и городах Свердловской области одновременно начнутся пикеты и сбор подписей, ...

27.03.2009 Специалисты Уральского банка Сбербанка России примут участие в Днях открытых дверей, которые пройдут в вузах Екатеринбурга во время весенних школьных каникул

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2009. Специалисты Уральского банка Сбербанка России примут участие в Днях открытых дверей, ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (346)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18