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Вчера, 09:03

На вторичном рынке жилья Екатеринбурга продается меньше 3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 2,4%, за месяц — на 7%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 986 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 105 дней.
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