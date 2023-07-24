На вторичном рынке жилья Екатеринбурга продается меньше 3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...17.07.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 4,7%
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...26.06.2023 Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 115 дней
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...11.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...20.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,3%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...