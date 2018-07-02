Жителям Свердловской области напомнили о способах подключения налоговых уведомлений через «Госуслуги»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2018. Налоговые органы Свердловской области закончили расчет имущественных налогов для ...09.10.2017 УФНС Свердловской области завершила рассылку налоговых уведомлений
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2017. Налоговые органы Свердловской области завершили рассылку налоговых уведомлений по ...05.07.2017 В этом году в уведомления по имущественным налогам свердловчанам включат НДФЛ
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Жители Свердловской области в скором времени получат уведомления по имущественным ...08.08.2016 Свердловская ФНС предупредила о задержке уведомлений об уплате налогов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2016. В связи с переносом срока уплаты имущественных налогов для физических лиц с 1 ноября на ...27.01.2015 За 2014 год в Екатеринбурге более 1 тыс. предпринимателей заявили о начале предпринимательской деятельности
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2015. В 2014 году в управление Роспотребнадзора по Свердловской области обратилось 1 274 ...