Жителям Свердловской области напомнили о способах подключения налоговых уведомлений через «Госуслуги»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. С 1 июля 2023 года налогоплательщики-физлица могут получать уведомления об уплате налогов в электронном виде через портал «Госуслуги». О том, как подключить эту функцию, рассказали представители Управления ФНС России по Свердловской области в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.



Для этого необходимо зайти на «Госуслуги», проверить предзаполненные данные, а потом скачать приложение «Госключ». Оно нужно для получения сертификата электронной подписи. С его помощью подписывается согласие, и на последнем этапе придет сообщение, что функция включена.



Раньше налоговые уведомления присылались в бумажном виде почтой либо требовалось прийти в налоговый орган для получения логина и пароля от личного кабинета налогоплательщика. Для информирования через «Госуслуги» авторизация в личном кабинете налогоплательщика не требуется.



«Очень большое количество людей пользуется «Госуслугами», потому что получает много справок и информацию через него. С ним работают государственные, муниципальные и другие ведомства. И ФНС России с июля ведет информационную кампанию, что через портал «Госуслуг» можно также получить налоговое уведомление и требование на уплату налогов», — прокомментировала начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Свердловской области Елена Степанова.