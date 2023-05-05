В I полугодии 2023 года жители Южного Урала оформили более 26 тыс. ипотечных кредитов на сумму 65 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. За март 2023 года жители Свердловской области оформили 6 тыс. ипотечных кредитов на ...28.02.2023 В Челябинской области ипотечный портфель вырос на 15%
УрБК, Челябинск, 28.02.2023. В Челябинской области на 1 января 2023 года задолженность населения по ипотеке составила ...20.05.2022 Ипотечный портфель банков на Южном Урале увеличился на 25%
УрБК, Челябинск, 20.05.2022. В I квартале 2022 года жители Челябинской области оформили 11,3 тыс. ипотечных кредитов ...02.09.2021 Ипотечный портфель банков в Челябинской области достиг 200 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 02.09.2021. На Южном Урале в I полугодии 2021 года банки выдали порядка 27 тыс. ипотечных жилищных ...07.08.2020 Во II квартале 2020 года количество ипотечных жилищных кредитов на Южном Урале выросло на 4%
УрБК, Челябинск, 07.08.2020. Жители Челябинской области во II квартале 2020 года оформили 8,8 тыс. ипотечных жилищных ...