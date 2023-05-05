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В I полугодии 2023 года жители Южного Урала оформили более 26 тыс. ипотечных кредитов на сумму 65 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 11.08.2023. В I полугодии 2023 года жители Южного Урала оформили более 26 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 65 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли почти в два раза, сообщает пресс-служба Отделения по Челябинской области Уральского ГУ Банка России.

Так, ипотечный портфель вырос на 25% и, по данным на 1 июля 2023 года, составил 286 млрд руб. Средний размер ипотеки увеличился на 290 тыс. руб., до 2,5 млн руб. Средневзвешенный срок ипотечного кредита составляет 21 год 8 месяцев. Кроме того, отмечается, что доля просрочки по ИЖК в общем объеме задолженности за год сократилась с 0,5% до 0,4%.

«Рост ипотечного кредитования продолжают поддерживать льготные программы. Среди них в нашем регионе повышенным спросом пользуется семейная ипотека. Напомню, в этом году условия программы изменились в лучшую для заемщиков сторону: срок ее действия продлили до 1 июля 2024 года, а для семей с детьми-инвалидами, где воспитываются двое или более несовершеннолетних детей, — до 31 июля 2027 года», — рассказала заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Воспользоваться льготной программой можно при рождении первенца или последующих детей в период с начала 2018 до конца 2023 года, а также если в семье уже воспитываются двое и более несовершеннолетних детей.
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