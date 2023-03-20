Власти Свердловской области планируют применять диверсифицированный подход при создании инвестиционного климата в регионе

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За 2022 год инвестиции в основной капитал Свердловской области составили 541 млрд руб. ...26.01.2022 Свердловские власти разработали план по улучшению позиций региона в национальном инвестиционном рейтинге
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2022. Правительство Свердловской области утвердило план мероприятий («дорожную карту») по ...21.07.2016 В Свердловской области появится региональный фонд микрофинансирования предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2016. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании Свердловского областного фонда ...19.07.2013 В Екатеринбурге открылся Дом предпринимателя
18 июля в Екатеринбурге открылось новое здание Cвердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Дом ...19.07.2013 В Екатеринбурге открылся Дом предпринимателя
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2013. Вчера в Екатеринбурге открылось новое здание Cвердловского областного фонда поддержки ...