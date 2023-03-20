Власти Свердловской области планируют применять диверсифицированный подход при создании инвестиционного климата в регионе

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Власти Свердловской области будут применять диверсифицированный подход при формировании благоприятного инвестиционного климата. Такую задачу перед правительством региона поставил губернатор Евгений Куйвашев.



«Несмотря на все сложности прошлого года, обеспечен рост инвестиций в основной капитал: их объем составил почти 542 млрд рублей. Это на 12% больше, чем в 2021 году. Хорошая динамика сохраняется и в этом году. Мы понимаем, по каким направлениям необходимо усилить работу. Это, прежде всего, совершенствование регуляторной среды, снижение административного давления на бизнес, комплексная поддержка предпринимательства, дальнейшее развитие институтов и инфраструктуры для бизнеса», — цитирует Евгения Куйвашева департамент информационной политики Среднего Урала.



В Свердловской области наблюдается поступательный рост по ряду показателей, отражающих появление более удобных условий для инвесторов. В 2022 году среднее время получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию снизилось с 51,5 до 19,5 дня. Регистрации прав собственности — с семи до пяти дней.



Также правительство региона усилит работу по повышению доступности для бизнеса мер поддержки на региональном уровне. В том числе власти намерены упростить получение гарантийной и микрофинансовой поддержки от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.