На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается ночное похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Свердловской области в ближайшие выходные ожидается похолодание до +5 градусов. Об ...05.06.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются дожди и похолодание
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...06.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...23.01.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...