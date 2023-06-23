На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается ночное похолодание

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается ночное похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Днем 10-12 августа ожидается температура воздуха от +19 до +26 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до +7 градусов. Помимо этого, синоптики обещают в эти дни переменную облачность.

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