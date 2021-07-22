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В Екатеринбурге разработают новый проект благоустройства дендрария на улице Первомайской

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил перспективы развития Дендрологического парка-выставки, расположенного в Кировском районе на улице Первомайской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

«Существует проблема с подтоплением парка — его эксплуатацией в весенний период. Техническое задание на благоустройство мы подготовим, чтобы приступить к проектированию. Разработанный несколько лет назад проект устарел, и, по мнению специалистов, эту территорию нельзя излишне урбанизировать», — отметил Алексей Орлов во время объезда Кировского района.

При этом, по его словам, статус особо охраняемой природной территории накладывает дополнительную ответственность по содержанию парка.

Планируется, что в дендропарке установят детскую площадку, новый тепличный комплекс, а также уличное освещение, которое не причинит вреда местной флоре и фауне. Кроме того, в августе в парке появится туалетный модуль круглогодичного использования.
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