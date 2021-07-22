В Екатеринбурге разработают новый проект благоустройства дендрария на улице Первомайской

УРБК, Екатеринбург. 22.07.2021. Благоустройство парка «50 лет ВЛКСМ» на улице Ясной в Екатеринбурге будет проведено в ...02.06.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство парка «Зеленая роща»
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство парка «Зеленая ...16.10.2020 Депутатам гордумы Екатеринбурга представили проект благоустройства дендропарка на Первомайской
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В Екатеринбурге в четверг, 15 октября, депутатам гордумы представили проект ...22.06.2015 В Екатеринбурге увеличат площадь парка Камвольного комбината
УрБК, Москва, 22.06.2015. Администрация Екатеринбурга подготовила проект расширения площади парка Камвольного ...16.06.2015 Проект благоустройства Основинского парка появится в 2015 году
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2015. Проект развития и благоустройства Основинского парка в Екатеринбурге будет подготовлен ...