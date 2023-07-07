В УБРиР за июль объем ипотеки без подтверждения дохода вырос до 26%

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала года объем выдачи ипотеки без подтверждения дохода вырос до 22%. В июле доля заключения договоров по паспорту для покупки первичного жилья в общем объеме программы «Строящееся жилье» составила 26%. Это на 6% больше в сравнении с июньскими показателями, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Как отметил управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Михаил Прилепов, высокая доля выдачи ипотеки по паспорту на первичном рынке связана с тем, что такая покупка чаще бывает эмоциональной и импульсивной. В то время как к приобретению жилья на вторичном рынке, по его словам, клиенты относятся более осознанно.



«Приобрести жилье в ипотеку по паспорту можно по любой программе банка, в том числе и по господдержке. Вероятнее всего количество жилищных кредитов, для оформления которых нужен только паспорт, будет расти. Уже сейчас доля такой ипотеки в заявках составляет 50%. В наших планах улучшить условия по этой акции: уменьшить первоначальный взнос и увеличить максимальную сумму кредита», — добавил Михаил Прилепов.



Добавим, что лимит по ипотеке по паспорту составляет 6 млн руб. Для больших сумм необходимо представить в банк справку о доходах или выписку из ПФР. Подробнее со всеми программами ипотеки можно познакомиться на сайте УБРиР.