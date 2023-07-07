В УБРиР за июль объем ипотеки без подтверждения дохода вырос до 26%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) представил программу по выдаче ипотеки ...02.03.2023 Специалисты УБРиР отметили рост спроса на ипотеку для покупки вторичного жилья
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали среди ...09.02.2023 В УБРиР удвоилась выдача ипотеки по программе для представителей IT-сферы
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год в два раза выросли ...13.12.2022 УБРиР снизил первоначальный взнос по программе «Ипотека по паспорту» до 20%
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках программы «Ипотека по ...20.06.2022 В УБРиР появилась возможность оформить ипотеку по паспорту
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) появилась возможность оформить ...