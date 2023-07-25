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УБРиР на 0,5% снизил ставки по льготной ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) на 0,5% снизил ставки по льготным программам ипотеки. При этом УБРиР оставляет в силе условия по одобренным жилищным кредитам до 1 октября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Стартовые ставки по «Ипотеке для ИТ-специалистов» начинаются от 4,1% годовых, по «Семейной ипотеке» — от 5% годовых, по «Господдержке» — от 6,8% годовых. По последним двум программам заявки можно подавать только с паспортом.

В банке отмечают повышенный спрос на льготную ипотеку для покупки жилья на первичном рынке. В июле больше половины кредитов было предоставлено по «Господдержке», почти 40% — по «Семейной ипотеке».

Управляющий директор центра ипотечного бизнеса УБРиР Михаил Прилепов отмечает, что до конца года интерес к первичному рынку, вероятнее всего, будет усиливаться, так как на фоне роста ключевой ставки стоимость жилищных кредитов по собственным программам банков будет возрастать.

«При этом есть вероятность продления «Семейной ипотеки» как одного из драйверов строительного рынка», — отметил Михаил Прилепов.
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