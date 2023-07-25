УБРиР на 0,5% снизил ставки по льготной ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за I полугодие 2023 года количество ...30.06.2022 УБРиР уменьшил ставки по ипотеке на 0,4-1,7 процентных пункта
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил условия по ипотеке, снизив ...05.05.2022 УБРиР снизил стоимость ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по всей линейке ипотечных ...14.04.2022 УБРиР во второй раз за месяц снизил ставки по ипотечным кредитам
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 13 марта снизил процентные ставки по ...07.06.2021 УБРиР снизил ставки по льготной ипотеке на 0,4 процентного пункта
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил ставки по ипотеке с ...