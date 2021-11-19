Арбитражный суд поддержал Росприроднадзор в деле о взыскании с МУП «Водоснабжение» Белоярского ГО 28,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Арбитражный суд в ходе рассмотрения апелляции подтвердил обоснованность требований Уральского управления Росприроднадзора о взыскании с МУП «Водоснабжение» Белоярского городского округа 28,3 млн руб. Ответчик таким образом обязан возместить ущерб, причиненный недрам, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.



Ранее представители Уральского межрегионального управления Росприроднадзора обратились с иском в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании 28,3 млн руб. с МУП «Водоснабжение» Белоярского ГО. В такую сумму инспекторы оценили ущерб, который предприятие нанесло недрам в ходе добычи подземных вод из источника нецентрализованного водоснабжения на территории Белоярского района Свердловской области.