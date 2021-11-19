Арбитражный суд поддержал Росприроднадзор в деле о взыскании с МУП «Водоснабжение» Белоярского ГО 28,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. Иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к крупнейшему производителю ...20.06.2018 Нижнетагильская птицефабрика получила отсрочку выплаты 22 млн рублей ущерба почве
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление ООО «Нижнетагильская ...17.04.2018 Компания «Уральское карьероуправление» заплатит 3,7 млн рублей за загрязнение реки Кунгурка
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Департамент Росприроднадзора по УрФО выиграл суд по иску к ООО «Уральское ...17.04.2018 Росприроднадзор отсудил у Нижнетагильской птицефабрики 22 млн рублей ущерба почве
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2018. Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу отсудил у ООО ...08.11.2017 Суд обязал нижнетагильский химзавод «ПЛАНТА» возместить почти 7,7 млн руб. за причиненный вред почве
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области обязал нижнетагильский «Химический завод «ПЛАНТА» ...