Почти половина рассматриваемых свердловскими мировыми судьями дел связаны с долгами за услуги ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В январе-июне 2023 года большая часть гражданских дел, поступивших в районные ...

В районные суды Свердловской области чаще всего поступают дела о взыскании долгов

В Свердловской области за 2022 год было взыскано более 8 млрд рублей долгов за коммунальные услуги и капитальный ремонт

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В 2022 году на Среднем Урале районные и городские суды, а также мировые судьи взыскали ...