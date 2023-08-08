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Почти половина рассматриваемых свердловскими мировыми судьями дел связаны с долгами за услуги ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В I полугодии 2023 года мировые судьи Свердловской области чаще рассматривали дела по заявлениям о выдаче судебных приказов о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Их доля составила 48,9%, или 235 тыс. 797 дел. Оба показателя снизились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В то же время число дел о взыскании денег по договорам займа или кредитам выросло с 166 тыс. 525 в 2022 году до 218 тыс. 876 — в текущем. Следом по распространенности идут дела о семейных правоотношениях — 11 тыс. 246, или 2,3% от общего числа.
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