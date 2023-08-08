Почти половина рассматриваемых свердловскими мировыми судьями дел связаны с долгами за услуги ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В январе-июне 2023 года большая часть гражданских дел, поступивших в районные ...06.03.2023 В Свердловской области за 2022 год было взыскано более 8 млрд рублей долгов за коммунальные услуги и капитальный ремонт
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В 2022 году на Среднем Урале районные и городские суды, а также мировые судьи взыскали ...26.02.2021 В Свердловской области на 20% выросло число судебных приказов о взыскании кредитной задолженности
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. На Среднем Урале по итогам 2020 года на 20% в сравнении с предыдущим годом выросло ...30.07.2018 За год количество дел о взыскании задолженности по ЖКУ в свердловских судах выросло в 1,6 раза
В I полугодии 2018 года суды Свердловской области рассмотрели 103,1 тыс. гражданских дел о взыскании платы за жилую ...30.07.2018 За год количество дел о взыскании задолженности по ЖКУ в свердловских судах выросло в 1,6 раза
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2018. В I полугодии 2018 года суды Свердловской области рассмотрели 103,1 тыс. гражданских ...