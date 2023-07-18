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Вчера, 11:23

Российские производители чая и кофе предупредили торговые сети о повышении цен

УрБК, Москва, 09.08.2023. Производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) направил торговым сетям предупреждение о повышении отпускных цен на 6-9% с 1 сентября 2023 года. Решение объясняется высокой волатильностью курса рубля, что привело к возросшим затратам на импорт сырья, составляющий более 80% от себестоимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе текста письма.

Такое же уведомление подготовила компания JDE (бренды Jacobs, L'OR, Tassimo, Pickwick), «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) и Madeo. Причины все те же — слабеющий курс рубля и рост мировых цен на сырье.

Отметим, что в странах Азии наблюдается засуха, из-за чего сбор чая в Индии сократился на 30-40%, в Китае — на 20%.
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