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В Свердловской области за июль появилось 48,5 тыс. новых вакансий

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. За июль 2023 года в Свердловской области появилось 48 тыс. 518 новых вакансий. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает hh.ru.

Больше всего предложений о работе появилось в разделах «Рабочий персонал» (24%), «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (19%). По сравнению с июлем 2022 года наибольший рост числа вакансий показали сферы «Страхование» (плюс 135%), «Управление персоналом, тренинги» (плюс 116%), «Транспорт, логистика, перевозки» (плюс 109%).
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