В Свердловской области за июль появилось 48,5 тыс. новых вакансий

По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше вакансий, чем в аналогичный период ...11.07.2023 В Свердловской области на 42% выросло число вакансий
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области было открыто на 42% больше ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным ...15.06.2023 Активность свердловских соискателей в мае снизилась на 3%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года активность соискателей из Свердловской области снизилась на ...10.05.2023 В Свердловской области на 9,8% вырос спрос на сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области по итогам апреля на 9,8% вырос спрос на сотрудников по сравнению ...