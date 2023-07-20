На площади 1905 года к 300-летию Екатеринбурга высадят более 400 кустарников

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Фестиваль «Екатеринбург-300», приуроченный к юбилею города, пройдет в столице Среднего ...31.01.2023 Жители Екатеринбурга выберут, как будет выглядеть новогодняя ель на площади 1905 года
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Власти Екатеринбурга начали проводить опрос на платформе «Активный Екатеринбург», где ...15.12.2022 На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю елку для ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. На главной площади Екатеринбурга строители ледового городка установили новогоднюю елку. ...14.12.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...14.08.2013 Парковка на Площади 1905 года 15 августа будет закрыта на полдня
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Площадь 1905 года в четверг, 15 августа, с 06:00 до 13:00 будет закрыта для парковки ...