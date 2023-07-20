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На площади 1905 года к 300-летию Екатеринбурга высадят более 400 кустарников

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. На площади 1905 года к празднованию 300-летия Екатеринбурга появится более 400 кустарников, а также разнообразные цветы и деревья. Тематический сад будет разделен на 10 зон, каждая из которых будет символизировать определенный период истории города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря тематическим зонам гости праздника смогут увидеть Екатеринбург периода первых металлургических заводов и камнерезных мастерских, времен золотой лихорадки и промышленных достижений советских пятилеток.

Всего для оформления главной площади города будут использованы более 300 кубометров земли, 400 кустарников и 250 кв. м. газона, а также огромное количество цветов и деревьев.

В качестве дополнительных, но не менее важных материалов выступят воссозданные или аутентичные инструменты и предметы быта, принадлежащие к разным историческим эпохам. Центральным элементом оформления площади станет фонтан, ранее располагавшийся на Вознесенской горке.

Также для горожан подготовлена обширная развлекательная программа: живая музыка, мастер-классы, экскурсии и театральные постановки. Помимо этого, на площади 1905 года горожане смогут сдать вторсырье (макулатуру, пластмассу), а также пожертвовать свои растения детским домам уральской столицы — специалисты высадят их во дворах школ-интернатов.

Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга, стартуют уже на этой неделе с общегородского празднования Дня строителя в Историческом сквере. 19 августа 2023 года в городе пройдут концерты, спортивные состязания, финал конкурса «Мисс Екатеринбург», а вечером горожан ждет традиционный фейерверк. Изучить полную программу трехсотлетия Екатеринбурга можно на портале юбилея.
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