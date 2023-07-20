На площади 1905 года к 300-летию Екатеринбурга высадят более 400 кустарников

Материалы по теме

В уральской столице в предъюбилейные дни пройдет фестиваль «Екатеринбург 300»

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. Фестиваль «Екатеринбург-300», приуроченный к юбилею города, пройдет в столице Среднего ...

Жители Екатеринбурга выберут, как будет выглядеть новогодняя ель на площади 1905 года

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Власти Екатеринбурга начали проводить опрос на платформе «Активный Екатеринбург», где ...

На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю елку для ледового городка

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. На главной площади Екатеринбурга строители ледового городка установили новогоднюю елку. ...

В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...

Парковка на Площади 1905 года 15 августа будет закрыта на полдня

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Площадь 1905 года в четверг, 15 августа, с 06:00 до 13:00 будет закрыта для парковки ...