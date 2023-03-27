Как выбрать цветы для свадебного стола: советы флористов

Свадебный стол – это центральный элемент любого свадебного банкета. Он является не только местом для подачи блюд, но и важным декоративным элементом, который создает атмосферу и задает тон всему торжеству. Одним из самых важных элементов оформления свадебного стола являются цветы. В этой статье мы расскажем, как быть с флористикойсвадебного стола, чтобы создать незабываемый и романтичный образ.

Учитывайте тематику свадьбы

При выборе цветочного оформления свадебного стола необходимо учитывать тематику. Если свадьба проходит в традиционном стиле, то лучше использовать классические оттенки, такие как белый, кремовый, розовый или золотой. Если же свадьба проходит в более современном стиле, то можно использовать яркие и насыщенные цвета, такие как красный, фиолетовый, темно-синий и другие. Для свадьбы в эко стиле создайте натуральную атмосферу, используя свежие растения, зелень и элементы дерева для украшения.

Смотрите на цветовую гамму помещения

Необходимо учитывать цветовую гамму помещения, где будет проходить банкет. Если помещение имеет яркие стены и яркое освещение, то лучше использовать нежные и светлые тона, чтобы создать более мягкую и романтическую атмосферу. Если же помещение имеет более темные цвета и декор, то можно использовать яркие и насыщенные оттенки, чтобы создать яркий и красивый образ. Это важно учесть, так как визуальное "вау!" от ваших стараний по факту может случайно испортиться.

Не забывайте про сезонность цветов

Если свадьба проходит весной, то лучше использовать свежие и нежные пионы, ландыши, нарциссы. Если же свадьба проходит летом, то можно использовать яркие и насыщенные краской цветы. Конечно сезонность является больше условностью, но сказать об этом важно. Почти любые свежие цветы, даже экзотику, вы можете легко заказать в хорошей доставке цветов в вашем городе.

Используйте разные текстуры и формы

Попробуйте поиграть с текстурами и формами. Например, можно использовать цветы с разными формами бутонов или лепестков, чтобы создать более интересный и разнообразный образ. Также можно использовать разные текстуры, например, шелковые ленты или бумажные цветы, чтобы добавить дополнительный интерес к декору свадебного стола.

Учитывайте размер и форму стола

Если стол круглый, то лучше использовать композицию цветов в форме круга или в виде полукруга, чтобы создать более гармоничный и эстетически приятный образ. Если же стол прямоугольный, то можно использовать композицию цветов в виде линии, чтобы подчеркнуть форму стола.

В заключение, выбор цветов для свадебного стола – это важный этап при организации свадьбы, который может повлиять на общую атмосферу торжества и создать незабываемый образ. Необходимо учитывать тематику свадьбы, гамму помещения, сезонность цветов, размер и форму стола, а также бюджет. Если у вас нет четкого видения вашей свадебной флористики, то лучше обратиться к профессионалам, которые помогут сделать идеально.

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