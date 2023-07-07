Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июне вырос на 13,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 2 трлн ...13.06.2023 Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-апреле снизился на 5,2%
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 1 трлн ...15.06.2022 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2022. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-апреле 2022 года составил 1 трлн ...07.04.2022 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 14,7%
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-феврале 2022 года составил 550 ...20.07.2020 Оборот оптовой торговли на Среднем Урале во II квартале снизился на 1,7%
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2020. Оборот оптовой торговли в Свердловской области в июне 2020 года составил 197 млрд 658 ...