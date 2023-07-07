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Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-июне вырос на 13,2%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-июне 2023 года составил 2 трлн 189,2 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель вырос на 13,2%.
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