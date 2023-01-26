Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень институтов инновационного развития региона

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении перечня институтов инновационного развития региона. Контроль за исполнением документа возложен на первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова.



Соответствующий статус получили Фонд технологического развития Свердловской области, акционерное общество «Уральский университетский комплекс» — управляющая компания технопарка высоких технологий «Университетский», Институт развития образования. Первые две организации будет курировать министерство промышленности и науки, последнюю — министерство образования и молодежной политики.