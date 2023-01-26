Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень институтов инновационного развития региона

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, в котором закрепляются ...22.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Юрия Биктуганова на пост министра образования региона
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост ...18.10.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы, согласно которым в ...09.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень продукции, необходимой для импортозамещения
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о перечне ...28.04.2022 Губернатор Свердловской области утвердил докапитализацию госпрограммы развития промышленности и науки на 202 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Губернатор Евгений Куйвашев утвердил докапитализацию фонда технологического развития ...