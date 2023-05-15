УБРиР повысил ставки по вкладам до 11% годовых

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил ставки по вкладу «Правильный ...10.04.2023 УБРиР улучшил условия по вкладу «Правильный выбор»
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладу «Правильный ...25.10.2022 УБРиР повышает ставки по сберегательным вкладам и накопительным счетам
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил доходность по накопительным ...25.02.2022 УБРиР ввел новый продукт в линейке валютных вкладов
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) улучшил условия по вкладам: повысил ...29.06.2021 УБРиР увеличил доходность по всей линейке вкладов и накопительных счетов
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повышает ставки по вкладам и ...