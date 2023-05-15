УБРиР повысил ставки по вкладам до 11% годовых

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил ставки по вкладам до 11% годовых. Так, с сегодняшнего дня клиентам доступна повышенная доходность по вкладам «Правильный выбор» и «Доход на максимум», а с 7 августа — по депозитам «Вклад в будущее» и «Инвестиционный» со страхованием жизни, сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения.



При открытии вкладов «Правильный выбор» и «Доход на максимум» на три-четыре месяца ставка повышается на 0,75% — до 8,6% годовых. Аналогичная доходность гарантирована при открытии вкладов на пять-шесть месяцев. Для вкладов на срок три года ставка увеличивается до 11% годовых.



УБРиР также повышает на 0,5% ставку по депозитам с инвестиционным и накопительным страхованием жизни. С 7 августа максимальная доходность по «Вкладу в будущее» на 210 дней составит 9,75% годовых.



«Повышение ставок на вклады может стать хорошим стимулом для знакомства с банком и начала формирования долгосрочных накоплений. Повышенная ставка позволяет увеличить доходность, а значит, и сбережения. Если у клиента есть сложности с выбором продукта, сотрудники банка помогут подобрать наиболее подходящий тип вклада для достижения финансовых целей», — рассказал управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.



Оформить депозит можно в интернет-банке или в мобильном приложении УБРиР.