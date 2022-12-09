Российский крупный бизнес просит власти разрешить не раскрывать публично отчетность

УрБК, Москва, 04.08.2023. Представители крупного бизнеса попросили власти продлить разрешение не раскрывать публично ...09.12.2022 Правительство РФ продлило право компаний не раскрывать консолидированную финансовую отчетность
Правительство РФ продлило до 1 июля 2023 года норму, которая позволяет компаниям не раскрывать годовую и промежуточную ...09.12.2022 Правительство РФ продлило право компаний не раскрывать консолидированную финансовую отчетность
УрБК, Москва, 09.12.2022. Правительство РФ продлило до 1 июля 2023 года норму, которая позволяет компаниям не ...28.11.2022 В России продлили срок действия права участников фондового рынка не раскрывать корпоративную информацию
УрБК, Москва, 28.11.2022. Правительство РФ приняло решение о продлении срока действия права участников фондового рынка ...14.03.2022 Правительство РФ разрешило эмитентам не сообщать информацию о выпуске ценных бумаг
УрБК, Москва, 14.03.2022. У организаций-эмитентов появилось право не раскрывать частично или полностью информацию о ...