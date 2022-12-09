Российский крупный бизнес просит власти разрешить не раскрывать публично отчетность

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УрБК, Москва, 14.03.2022. У организаций-эмитентов появилось право не раскрывать частично или полностью информацию о ...