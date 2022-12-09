Российский крупный бизнес просит власти разрешить не раскрывать публично отчетность

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УрБК, Москва, 09.12.2022. Правительство РФ продлило до 1 июля 2023 года норму, которая позволяет компаниям не ...

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УрБК, Москва, 28.11.2022. Правительство РФ приняло решение о продлении срока действия права участников фондового рынка ...

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УрБК, Москва, 09.11.2010. На сайте Федеральной службы по финансовым рынкам России опубликован проект приказа «Об ...