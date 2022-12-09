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Сегодня, 10:22

Российский крупный бизнес просит власти разрешить не раскрывать публично отчетность

УрБК, Москва, 04.08.2023. Представители крупного бизнеса попросили власти продлить разрешение не раскрывать публично отчетность. С такой просьбой они выступили на встрече с участием Минфина, Банка России, Московской биржи, эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В марте 2022 года правительство РФ позволило бизнесу не публиковать данные или раскрывать их не полностью. Мораторий завершился 1 июля 2023 года. В новом постановлении 4 июля власти сократили перечень информации, которую можно не раскрывать, а также уточнили, у кого из эмитентов есть такое право. Свою просьбу вернуться к старой версии моратория крупный бизнес обосновывает риском расширения санкций.
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