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В Магнитогорске при поддержке «МегаФона» и МГТУ создадут научно-технический кластер

УрБК, Магнитогорск, 04.08.2023. «МегаФон» и Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова подписали соглашение о создании научно-технического кластера для генерации бизнес-идей и подготовки высококвалифицированных специалистов в Магнитогорске.

Как сообщает пресс-служба сотового оператора, на новой площадке будут созданы инновационные решения и проекты для цифровой трансформации предприятий. В том числе — на базе одного из крупнейших мировых производителей стали — Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

«В нашем арсенале цифровых проектов десятки успешных кейсов, помогающих вывести на новый уровень качества и автоматизировать процессы в промышленности, транспорте, ЖКХ, медицине, экологии как в России, так и за рубежом. Уверен, что наше взаимодействие с МГТУ им. Г.И. Носова даст импульс к созданию новых нетривиальных разработок и станет площадкой, где рождаются уникальные технические идеи. Одна из наших ближайших целей — участие в создании лаборатории промышленной экологии и обмен опытом по этому направлению», — рассказал директор по развитию национальных проектов «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

В планы также входит разработка программного и информационного обеспечения для программно-аппаратных комплексов, автоматизация производственных процессов, совершенствование профессиональной подготовленности сотрудников, а также изучение перспектив внедрения передовых практик в науке, медицине и технике.

«Мы занимаемся подготовкой специалистов для самых востребованных в современном мире профессий. Созданный кадровый актив лежит в основе развития промышленного сектора региона и совершенствования всех технологических процессов. Совместно с командой МегаФона мы сможем повысить уровень знаний, умений и навыков наших студентов, а участие в реализации реальных цифровых проектов вместе с экспертами телекома и мастер-классы дадут уникальный опыт, который поможет предприятиям выйти на новый уровень управления», — подчеркнул ректор МГТУ Дмитрий Терентьев.

Добавим, что ранее «МегаФон» уже реализовал в Челябинской области ряд крупных цифровых проектов. Так, на территории ММК развернута частная сеть Private LTE на базе пакетного ядра отечественного вендора, а в цехах комбината успешно работает система сверхточного позиционирования саморазгрузочной техники.
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