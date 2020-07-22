Минфин РФ снизит минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей

УрБК, Москва, 22.07.2020. Минфин РФ предлагает с 1 января 2021 года увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на ...22.10.2019 Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку в РФ с 2020 года
УрБК, Москва, 22.10.2019. Министерство финансов РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, ...16.09.2019 Производители предложили повысить минимальную цену водки до 233 рублей
УрБК, Москва, 16.09.2019. Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает установить в 2020 году ...16.04.2019 Подписан закон о передаче регионам РФ доходов от акцизов на спирт
УрБК, Москва, 16.04.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о направлении всех доходов от акцизов на этиловый ...09.04.2019 Госдума приняла закон о направлении всех доходов от акцизов на этиловый спирт в бюджеты регионов
УрБК, Москва, 09.04.2019. Государственная дума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий с 2020 года ...