Минфин РФ снизит минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей

УрБК, Москва, 03.08.2023. Минфин РФ снизит цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 68 до 55 руб. за литр. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Решение обосновано снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке вследствие высокого урожая 2022 года. Предполагается, что уменьшение стоимости позволит производителям более гибко адаптироваться к конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции.