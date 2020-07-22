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Вчера, 14:21

Минфин РФ снизит минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей

УрБК, Москва, 03.08.2023. Минфин РФ снизит цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, с 68 до 55 руб. за литр. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновано снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке вследствие высокого урожая 2022 года. Предполагается, что уменьшение стоимости позволит производителям более гибко адаптироваться к конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции.
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