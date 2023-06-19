Росстат заявил о росте реальных доходов граждан на 5,3% за год

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...11.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 16,6%
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. В январе-феврале 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...06.04.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 3,9%
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В январе 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...03.03.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 15,2%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В декабре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...19.04.2012 Среднемесячная начисленная заработная плата в РФ выросла до 26,44 тыс. рублей
УрБК, Москва, 19.04.2012. Реальные располагаемые денежные доходы населения России в марте 2012 года, по предварительным ...