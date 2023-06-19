Росстат заявил о росте реальных доходов граждан на 5,3% за год

УрБК, Москва, 03.08.2023. Во II квартале 2023 года реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 5,3% по ...19.06.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...29.03.2023 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций УрФО за год выросла на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...03.03.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 15,2%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В декабре 2022 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...19.04.2012 Среднемесячная начисленная заработная плата в РФ выросла до 26,44 тыс. рублей
УрБК, Москва, 19.04.2012. Реальные располагаемые денежные доходы населения России в марте 2012 года, по предварительным ...