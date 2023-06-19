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Вчера, 12:00

Росстат заявил о росте реальных доходов граждан на 5,3% за год

Во II квартале 2023 года реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно предыдущего квартала рост составил 13,5%. Об этом сообщает Росстат.

Также в мае среднемесячная начисленная зарплата достигла 72,8 тыс. руб. Это на 16,1% больше, чем год назад. В январе-мае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляла 68,9 тыс. руб. — на 12,4% больше, чем в аналогичный период 2022 года.
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