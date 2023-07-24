Почти 60% екатеринбуржцев хотят радикальных изменений летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Администрация Екатеринбурга запустила опрос, посвященный благоустройству летнего парка ...22.05.2023 Екатеринбуржцы до 31 мая смогут выбрать парк для благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Для жителей Екатеринбурга и области в рамках проекта «Формирование комфортной городской ...16.12.2022 Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО имени В.В. Маяковского для реализации проекта благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО им. В.В. ...27.07.2022 На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...29.04.2022 Летний парк «Уралмаш» внесен в голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства, которое ...