Почти 60% екатеринбуржцев хотят радикальных изменений летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Комитет благоустройства администрации города Екатеринбурга подвел итоги опроса по благоустройству летнего парка «Уралмаш». Порядка 60% респондентов сказали, что парк стоит «полностью изменить», чтобы он стал лучше.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, в опросе о благоустройстве парковой территории приняли участие более 2 тыс. человек. Единогласно граждане проголосовали за организацию в парке современного освещения и системы видеонаблюдения. Свыше 80% опрошенных посчитали, что стоит выбрать наливное резиновое покрытие на детских площадках.

Также 80% респондентов считают парк визитной карточкой микрорайона Уралмаш. Большая часть предпочитает здесь пешие прогулки (35,5%), а также прогулки с детьми и игры на детской площадке (28%).



Кроме того, почти 20% екатеринбуржцев предложили добавить зоны тихого отдыха, более 16% считают, что нужно оборудовать детскую площадку, и еще около 16% хотели бы спортивную зону в парке.