УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Почти 60% екатеринбуржцев хотят радикальных изменений летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Комитет благоустройства администрации города Екатеринбурга подвел итоги опроса по благоустройству летнего парка «Уралмаш». Порядка 60% респондентов сказали, что парк стоит «полностью изменить», чтобы он стал лучше.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в опросе о благоустройстве парковой территории приняли участие более 2 тыс. человек. Единогласно граждане проголосовали за организацию в парке современного освещения и системы видеонаблюдения. Свыше 80% опрошенных посчитали, что стоит выбрать наливное резиновое покрытие на детских площадках.
Также 80% респондентов считают парк визитной карточкой микрорайона Уралмаш. Большая часть предпочитает здесь пешие прогулки (35,5%), а также прогулки с детьми и игры на детской площадке (28%).

Кроме того, почти 20% екатеринбуржцев предложили добавить зоны тихого отдыха, более 16% считают, что нужно оборудовать детскую площадку, и еще около 16% хотели бы спортивную зону в парке.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.07.2023 Администрация Екатеринбурга запустила опрос о благоустройстве парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Администрация Екатеринбурга запустила опрос, посвященный благоустройству летнего парка ...

22.05.2023 Екатеринбуржцы до 31 мая смогут выбрать парк для благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Для жителей Екатеринбурга и области в рамках проекта «Формирование комфортной городской ...

16.12.2022 Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО имени В.В. Маяковского для реализации проекта благоустройства

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО им. В.В. ...

27.07.2022 На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...

29.04.2022 Летний парк «Уралмаш» внесен в голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2022. В Екатеринбурге продолжается голосование по выбору объектов благоустройства, которое ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дождиСегодня, 09:18В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (74)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18