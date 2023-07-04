Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-июне вырос на 31%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2023 года составил 38,5 млрд руб. Об этом ...04.07.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае вырос на 32%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2023 года ...10.04.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 30,7%
Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-феврале 2023 года составил 12,9 млрд руб. Об ...10.04.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-феврале вырос на 30,7%
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-феврале 2023 ...10.03.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе вырос на 30,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2023 года ...