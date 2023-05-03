Почти для трети российских компаний главной проблемой остается сложная и подорожавшая логистика

УрБК, Москва, 02.08.2023. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел опрос среди компаний, в ходе ...03.05.2023 По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе
В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. Кварталом ранее такой ответ дали ...03.05.2023 По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе
УрБК, Москва, 03.05.2023. В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. ...27.09.2016 В России более половины работодателей намерены экономить на работниках
В России в сентябре 2016 года 93,1% компаний заявили о том, что планируют сокращать расходы, это на 7,1% больше, чем ...09.08.2016 РСПП: Для бизнеса в кризис наибольшей проблемой остается нехватка оборотных средств
УрБК, Москва, 09.08.2016. В июле большинство респондентов выбрали в качестве главных последствий кризиса для компаний ...