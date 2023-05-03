Почти для трети российских компаний главной проблемой остается сложная и подорожавшая логистика

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел опрос среди компаний, в ходе которого они дали оценку текущей экономической ситуации. Итоги подводились за II квартал 2023 года и сопоставлялись с первым.



Самой распространенной проблемой остается сложность с логистикой. В обоих кварталах об этом рассказал 31% респондентов. Следом идет пункт «валютная нестабильность». Число давших такой ответ выросло с 17% до 30%. Замыкает тройку наиболее распространенных проблем ухудшение условий поставки сырья и комплектующих. Об этом рассказали 26% предприятий в январе-марте и 29% — в апреле-июне. Добавим, что об отсутствии проблем заявили только 9% участников опроса (в I квартале — 11%).



Для повышения эффективности 66% компаний намерены сократить расходы. Еще 34% собираются реализовать программы по внедрению энергосберегающих технологий. Создать программы по замещению импортной продукции — 31,6%.



Среди решивших сократить свои расходы компаний 84% планируют уменьшить траты на административные и общехозяйственные нужды. Перейти на более дешевое сырье и комплектующие — 39%. Меньше тратить на потребляемые услуги — 28%.