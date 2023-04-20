По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе

УрБК, Москва, 03.05.2023. В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. Кварталом ранее такой ответ дали только 5% респондентов. Об этом говорится в опросе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает «Коммерсантъ».
О снижении спроса на продукцию рассказали 12% опрошенных (в IV квартале 2022 года — 27%). Число пострадавших от санкций сократилось с 20% до 17%, столкнувшихся с неплатежами контрагентов — с 22% до 20%.
В первую очередь барьерами для бизнеса стали сложности с доставкой сырья, комплектующих и оборудования. Также наблюдалось ухудшение условий транспортировки продукции — удлинение сроков, рост тарифов, отказы в страховании грузов.
Чаще всего респонденты прибегали с сокращению расходов для повышения внутренней эффективности — такой ответ дали 74% опрошенных. При этом 84% компаний старались экономить на административных и общехозяйственных нуждах, 37% — на комплектующих и сырье за счет перехода на более дешевые альтернативы, 32% — на услугах.
УрБК, Москва, 20.04.2023. Трудовых мигрантов нанимают на работу 16% российских работодателей. Из них 76% принимают до ...01.03.2023 Более 50% предприятий Свердловской области заявили о стабильной работе в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Более половины предприятий Свердловской области (55,4%) сообщили о стабильной и ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было сокращений сотрудников. Чаще всего ...26.12.2022 В Свердловской области 53% компаний обошлись без сокращения сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области 53% опрошенных граждан рассказали, что в их компании не было ...02.11.2022 РСПП: Около 60% российских компаний ждут в будущем ухудшения экономической ситуации из-за мобилизации
УрБК, Москва, 02.11.2022. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел опрос среди крупных компаний ...