По итогам января-марта 11% российских предприятий заявили об отсутствии барьеров в работе

В январе-марте 2023 года 11% компаний заявили об отсутствии барьеров для своей работы. Кварталом ранее такой ответ дали только 5% респондентов. Об этом говорится в опросе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает «Коммерсантъ».



О снижении спроса на продукцию рассказали 12% опрошенных (в IV квартале 2022 года — 27%). Число пострадавших от санкций сократилось с 20% до 17%, столкнувшихся с неплатежами контрагентов — с 22% до 20%.



В первую очередь барьерами для бизнеса стали сложности с доставкой сырья, комплектующих и оборудования. Также наблюдалось ухудшение условий транспортировки продукции — удлинение сроков, рост тарифов, отказы в страховании грузов.



Чаще всего респонденты прибегали с сокращению расходов для повышения внутренней эффективности — такой ответ дали 74% опрошенных. При этом 84% компаний старались экономить на административных и общехозяйственных нуждах, 37% — на комплектующих и сырье за счет перехода на более дешевые альтернативы, 32% — на услугах.