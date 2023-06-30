Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов обсудили сотрудничество в борьбе с пожарами

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» Андрей Мартиросов провели рабочую встречу. Они обсудили перспективы сотрудничества, включая вопросы борьбы с лесными пожарами, сообщает департамент информационной политики региона.Авиапарк компании включает в себя вертолеты Ми-171, Ми-26, Ми-8, подходящие для перемещения больших объемов воды, их точного и массивного сброса. «ЮТэйр» — крупнейший вертолетный оператор, обслуживающий предприятия топливно-энергетического комплекса, лесной промышленности, госсектора.Техника организации может применяться для тушения природных и техногенных пожаров, проведения строительно-монтажных работ, медицинской эвакуации, воздушных съемок и аэронавигации, поисково-спасательных работ.