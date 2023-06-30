Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и гендиректор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов обсудили сотрудничество в борьбе с пожарами

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Казахстана Жарас ...24.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Рослесхоза Иван ...16.02.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обсудили развитие финансовой сферы региона
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Банка России Эльвира ...11.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к пожароопасному сезону 2023 года в регионе
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в ...21.11.2014 ООО «ЮТэйр-Финанс» не может выполнить обязательств по облигационным займам
УрБК, Москва, 21.11.2014. Дочерняя компания ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» — ООО «ЮТэйр-Финанс» не может исполнить ...