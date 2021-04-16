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УБРиР вошел в топ-25 крупнейших российских банков после увеличения активов на 60 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) попал в топ-25 крупнейших российских банков по итогам января-июня 2023 года. К такому выводу пришел центр экономического анализа «Интерфакс-ЦЭА», составивший рэнкинг российских банков.

В пресс-службе УБРиР сообщили, что организация увеличила активы на 60 млрд руб. В итоге в июне они составили 379 млрд 955 млн руб. За счет этого банк поднялся на три строчки.

Предыдущий рэнкинг Центр экономического анализа «Интерфакс-ЦЭА» выпускал по итогам 2021 года, но с прошлого года раскрытие финансовой отчетности кредитных организаций было приостановлено в связи с санкционными рисками. Места в списке распределяются в строгом соответствии с размером активов, рассчитанных экспертами ЦЭА по единой открытой методике на базе балансов по счетам второго порядка на одну дату.

Добавим, что в 2023 году Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в реестр 22 кредитных организаций, признанных ЦБ значимыми на рынке платежных услуг. Также Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР) кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом.
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