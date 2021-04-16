УБРиР вошел в топ-25 крупнейших российских банков после увеличения активов на 60 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Финансовая группа УБРиР (в нее входят Уральский банк реконструкции и развития и ...25.03.2021 УБРиР вошел в топ-30 рейтинга крупнейших российских банков
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) занял 29 место в рейтинге крупнейших ...31.01.2012 УБРиР вошел в топ-50 российских банков по величине активов
Согласно данным рэнкинга «Интерфакс-100», ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» значительно укрепило свои ...31.01.2012 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» вошло в топ-50 российских банков по величине активов
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2012. Согласно данным рэнкинга «Интерфакс-100», ОАО «Уральский банк реконструкции и ...02.11.2010 ООО КБ «Кольцо Урала» продемонстрировало наилучшую среди уральских банков динамику прироста активов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2010. Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» опубликовали накануне рэнкинг крупнейших банков РФ по размеру ...