Правительство РФ увеличило нефтяникам минимальные доли продажи топлива пятого класса на бирже

УрБК, Москва, 16.08.2021. Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердили рекомендации по ...07.05.2021 Правительство РФ обязало российские нефтекомпании продавать часть топлива на бирже
УрБК, Москва, 07.05.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает ...20.03.2019 Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС. Предполагается запретить продажу любых видов жидкого ...20.03.2019 Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
УрБК, Москва, 20.03.2019. Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС. Предполагается запретить ...15.11.2018 Дмитрий Козак поручил проверить сообщения о дефиците топлива на независимых АЗС
УрБК, Москва, 15.11.2018. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак дал поручение профильным ведомствам ...