УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:22

Правительство РФ увеличило нефтяникам минимальные доли продажи топлива пятого класса на бирже

УрБК, Москва, 02.08.2023. Нефтяникам увеличили минимальные доли продажи топлива пятого класса на биржевых торгах. У бензина она выросла с 12% до 13%, у дизеля — с 8,5% до 9,5%. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Предполагается, что нововведение поможет повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на бирже и долю сделок, заключаемых на конкурентных условиях.

«Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.08.2021 ФАС и Минэнерго рекомендовали повысить объемы продаж бензина и дизтоплива на бирже

УрБК, Москва, 16.08.2021. Минэнерго России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердили рекомендации по ...

07.05.2021 Правительство РФ обязало российские нефтекомпании продавать часть топлива на бирже

УрБК, Москва, 07.05.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает ...

20.03.2019 Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС. Предполагается запретить продажу любых видов жидкого ...

20.03.2019 Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

УрБК, Москва, 20.03.2019. Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС. Предполагается запретить ...

15.11.2018 Дмитрий Козак поручил проверить сообщения о дефиците топлива на независимых АЗС

УрБК, Москва, 15.11.2018. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак дал поручение профильным ведомствам ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (53)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18