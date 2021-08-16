Правительство РФ увеличило нефтяникам минимальные доли продажи топлива пятого класса на бирже

УрБК, Москва, 02.08.2023. Нефтяникам увеличили минимальные доли продажи топлива пятого класса на биржевых торгах. У бензина она выросла с 12% до 13%, у дизеля — с 8,5% до 9,5%. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.



Предполагается, что нововведение поможет повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на бирже и долю сделок, заключаемых на конкурентных условиях.



«Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок», — говорится в сообщении.