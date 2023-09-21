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Вчера, 12:00

Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже

Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен составлять 12% (ранее — 9,5%), а для бензина 5-го класса доля увеличена с 13% до 15%.

«Продажа части топлива на бирже позволяет независимым АЗС приобретать его по рыночным ценам. Это снижает риски монопольного ценообразования. Изменения повысят объем предложения на торгах и увеличат долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», — сообщает пресс-служба российского кабмина.

Кроме того, введена заградительная пошлина на нефтепродукты — 50 тыс. руб. за т для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи. При этом правительство сняло ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

Напомним, что полный запрет на экспорт топлива был введен в России 21 сентября 2023 года. Однако после этого начали появляться сообщения о переполнении резервуаров и угрозе остановки нефтеперерабатывающих заводов.
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