Российский кабмин увеличил долю продажи топлива на бирже

УрБК, Москва, 06.10.2023. Правительство РФ увеличило долю продажи топлива на бирже. Для дизеля этот показатель должен ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает ...21.09.2023 Правительство РФ временно запретило экспорт бензина и дизтоплива
УрБК, Москва, 21.09.2023. Российские власти временно запретили поставки за границу отечественного бензина и дизельного ...02.08.2023 Правительство РФ увеличило нефтяникам минимальные доли продажи топлива пятого класса на бирже
УрБК, Москва, 02.08.2023. Нефтяникам увеличили минимальные доли продажи топлива пятого класса на биржевых торгах. У ...20.03.2019 Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС. Предполагается запретить продажу любых видов жидкого ...