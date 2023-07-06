В Свердловской области с 2024 года новые объекты в сфере газификации освободят от налога на имущество организаций

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Ряд предприятий Свердловской области будут на три года освобождены от уплаты налога на ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...31.05.2022 Учителей и врачей Свердловской области планируют включить в список льготников при газификации жилья
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. На ближайшем заседании Законодательного собрания Свердловской области будет рассмотрен ...10.07.2013 В Свердловской области приняты три законопроекта о поддержке инвесторов
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2013. Законопроекты, направленные на поддержку инвесторов в Свердловской области, приняты ...