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В Свердловской области с 2024 года новые объекты в сфере газификации освободят от налога на имущество организаций

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В Свердловской области новые объекты в сфере газификации будут освобождены от налога на имущество организаций. Льгота будет действовать в течение трех последовательных налоговых периодов в отношении имущества, которое появится в 2024 году по региональной программе газификации ЖКХ. Соответствующую инициативу губернатора Евгения Куйвашева одобрили депутаты Законодательного собрания.

Департамент информационной политики региона сообщает, что льготу получат организации, занимающиеся распределением газообразного топлива по газораспределительным системам. Уточним, что сейчас для них действует пониженная ставка налога на имущество. Полный отказ от него должен способствовать созданию технической возможности для подключения более 92 тыс. домовладений к сетям газораспределения до 2030 года.
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