В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя. Жители района и гости города соберутся в 14.00 в Преображенском парке около пруда, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».«Это празднование Дня строителя — дань уважения невероятным усилиям каждого человека, который внес свой вклад в рост и успех Академического района. Это свидетельство силы единства и сотрудничества, и мы рады разделить этот особенный день со всеми вами», — сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.На площадке будет организован показ техники, которую застройщик и подрядчики пригонят прямо со строительных площадок. Кроме того, на мероприятии будут продемонстрированы достижения проектных организаций, генподрядчиков, поставщиков стройматериалов и оборудования.«Посетите увлекательные мастер-классы, где вы сможете научиться новым навыкам и познакомиться с искусством строительства не понаслышке. Насладитесь вкусом жареного мороженого, и угоститесь пловом, приготовленным с любовью и заботой. Мы будем вручать призы некоторым счастливым гостям. Держите пальцы скрещенными, чтобы выиграть новый велосипед или один из элегантных самокатов!» — говорится в сообщении пресс-службы организаторов.В 18.00 всех участников праздника ждет выступление кавер-группы «Давай танцуй».