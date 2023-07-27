УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:04

В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя. Жители района и гости города соберутся в 14.00 в Преображенском парке около пруда, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое».

В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя

«Это празднование Дня строителя — дань уважения невероятным усилиям каждого человека, который внес свой вклад в рост и успех Академического района. Это свидетельство силы единства и сотрудничества, и мы рады разделить этот особенный день со всеми вами», — сказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя

На площадке будет организован показ техники, которую застройщик и подрядчики пригонят прямо со строительных площадок. Кроме того, на мероприятии будут продемонстрированы достижения проектных организаций, генподрядчиков, поставщиков стройматериалов и оборудования.

В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя

«Посетите увлекательные мастер-классы, где вы сможете научиться новым навыкам и познакомиться с искусством строительства не понаслышке. Насладитесь вкусом жареного мороженого, и угоститесь пловом, приготовленным с любовью и заботой. Мы будем вручать призы некоторым счастливым гостям. Держите пальцы скрещенными, чтобы выиграть новый велосипед или один из элегантных самокатов!» — говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

В 18.00 всех участников праздника ждет выступление кавер-группы «Давай танцуй».

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.07.2023 В Академическом районе Екатеринбурга на Дне города выступит группа «Винтаж»

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Академическом районе в день 300-летия Екатеринбурга выступит группа «Винтаж». Концерт ...

26.07.2023 Академический район Екатеринбурга 12 августа отметит День строителя

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В Екатеринбурге 12 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя. ...

17.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга готовятся к празднованию Дня города

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшую субботу (20 августа) пройдут ...

10.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга 12 августа торжественно отметят День строителя

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в пятницу, 12 августа, впервые массово отпразднуют ...

10.08.2015 В Академическом районе отпраздновали День строителя

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2015. В районе Академический Екатеринбурга прошло празднование Дня строителя. Об этом ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (11)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18