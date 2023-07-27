В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В Академическом районе в день 300-летия Екатеринбурга выступит группа «Винтаж». Концерт ...26.07.2023 Академический район Екатеринбурга 12 августа отметит День строителя
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. В Екатеринбурге 12 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню строителя. ...17.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга готовятся к празднованию Дня города
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в ближайшую субботу (20 августа) пройдут ...10.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга 12 августа торжественно отметят День строителя
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в пятницу, 12 августа, впервые массово отпразднуют ...10.08.2015 В Академическом районе отпраздновали День строителя
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2015. В районе Академический Екатеринбурга прошло празднование Дня строителя. Об этом ...