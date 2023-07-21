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Сегодня, 12:01

Банк России ожидает темпы прироста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%

Банк России по базовому сценарию ожидает, что темп прироста ВВП страны в 2023 году составит 1,5-2,5%, в 2024 — 0,5-2,5%, в 2025 — 1-2%, в 2026 — 1,5-2,5%. Об этом сообщается в докладе регулятора.

«Экономика в целом практически завершила восстановление после спада активности весной 2022 года. Исключением являются отдельные секторы, которые испытывают серьезные ограничения в части экспортных возможностей. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление связано с более сильным внутренним спросом (государственным и частным, в том числе потребительским)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расширение внутреннего спроса привело к повышенному спросу на импорт. В то же время экспорт снизился, что стало причиной ослабления рубля.

Инфляция ускорилась после периода умеренного роста цен. Текущие темпы превысили 4% в пересчете на год. По мнению Центробанка, растущее инфляционное давление отражает, что рост спроса начинает опережать возможности экономики по расширению выпуска.
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