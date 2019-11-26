В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта

Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ожидает роста цен на автомобили ...26.11.2019 Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора
УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...21.09.2017 С 1 января 2018 года стоимость иномарок в России может вновь вырасти
С 1 января 2018 года на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, ...21.09.2017 С 1 января 2018 года стоимость иномарок в России может вновь вырасти
УрБК, Москва, 21.09.2017. С 1 января 2018 года на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные ...13.06.2012 Введение утилизационного сбора на автомобили может привести к подорожанию иномарок
УрБК, Москва, 13.06.2012. Осенью 2012 года в России будет введен утилизационный сбор на автомобили, платить его ...