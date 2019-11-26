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В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта

УрБК, Москва, 01.08.2023. С 1 августа в России вступает в силу постановление кабмина, согласно которому будет повышен размер утилизационного сбора для легковых автомобилей. Сумма, в зависимости от типа и возраста автомобиля, может вырасти в девять раз, сообщают «Известия».

Так, сумма сбора для легковых автомобилей вырастет в два-четыре раза, для грузовых — в два раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки увеличиваются в 2,5-3,4 раза, на автобусы — в два-пять раз, на электробусы — почти в девять.

Для физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования, останется в силе льготный тариф, но с 1 августа его действие будет ограничено только одним автомобилем в год, за вторую ввозимую машину придется платить по повышенным ставкам.

Кроме того, если ввезенная иномарка, за которую заплатили по льготному тарифу, будет продана до истечения срока одного года с даты покупки, то собственник будет обязан доплатить разницу между льготной суммой сбора и повышенной.
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