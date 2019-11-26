В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта

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Минпромторг РФ не ожидает роста цен на российские автомобили после индексации утильсбора

УрБК, Москва, 26.11.2019. Минпромторг РФ после очередной индексации утилизационного сбора с 1 января 2020 года не ...

С 1 января 2018 года стоимость иномарок в России может вновь вырасти

С 1 января 2018 года на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, ...

С 1 января 2018 года стоимость иномарок в России может вновь вырасти

УрБК, Москва, 21.09.2017. С 1 января 2018 года на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные ...

Введение утилизационного сбора на автомобили может привести к подорожанию иномарок

УрБК, Москва, 13.06.2012. Осенью 2012 года в России будет введен утилизационный сбор на автомобили, платить его ...