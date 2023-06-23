Объем долгов россиян за услуги ЖКХ составил 876,4 млрд рублей

Материалы по теме

Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей

Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей ...

Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...

Общий объем долгов россиян в I квартале 2018 года вырос на 5%

УрБК, Москва, 04.06.2018. Общий объем долгов россиян в I квартале 2018 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным ...

Задолженность за услуги и ресурсы ЖКХ в УрФО составила около 180 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2013. Объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России в 2013 году составит ...

Свердловская область возглавила список должников за услуги ЖКХ среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2012. Объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в регионах, входящих в Уральский ...