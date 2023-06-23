Объем долгов россиян за услуги ЖКХ составил 876,4 млрд рублей

Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей ...23.06.2023 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...04.06.2018 Общий объем долгов россиян в I квартале 2018 года вырос на 5%
УрБК, Москва, 04.06.2018. Общий объем долгов россиян в I квартале 2018 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным ...27.12.2013 Задолженность за услуги и ресурсы ЖКХ в УрФО составила около 180 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2013. Объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в России в 2013 году составит ...10.07.2012 Свердловская область возглавила список должников за услуги ЖКХ среди регионов УрФО
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2012. Объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в регионах, входящих в Уральский ...