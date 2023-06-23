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Вчера, 15:01

Объем долгов россиян за услуги ЖКХ составил 876,4 млрд рублей

Общий объем долгов россиян за услуги ЖКХ в I квартале 2023 года составил 876,4 млрд руб. Это на 72 млрд руб. больше, чем годом ранее, сообщает газета «Известия» на основе данных Росстата.

За год задолженность перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 15,8%. Перед управляющими компаниями — на 1,2%.

В НП «Национальный жилищный конгресс» рассказали, что объем платежей за услуги ЖКХ растет быстрее, чем доходы населения даже с учетом сдерживания тарифов со стороны государства. В комитете Госдумы по строительству и ЖКХ считают, что у ресурсоснабжающих организаций и УК нет возможности эффективно воздействовать на злостных неплательщиков.
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