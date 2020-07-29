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Житель Челябинской области незаконно организовал залы азартных игр и получил доход в размере 220 млн рублей

УрБК, Челябинск, 31.07.2023. На Южном Урале перед судом предстал организатор залов азартных игр. В результате незаконной деятельности мужчина получил доход в размере более 220 млн руб., сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.

Суд установил, что в период с 2019 по 2021 год подсудимый организовал незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования. Для обеспечения работы игровых залов мужчина привлек более 30 сообщников. Выявить нарушителя смогли сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Организатору преступного сообщества был вынесен приговор в соответствии с частью 2 статьи 210, частью 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр в составе преступного сообщества». Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии строгого режима.

В отношении еще восьми соучастников преступной деятельности уголовное дело рассматривается в суде.
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