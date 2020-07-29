Житель Челябинской области незаконно организовал залы азартных игр и получил доход в размере 220 млн рублей

УрБК, Челябинск, 29.07.2020. В Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное ...20.02.2016 Организаторы азартных игр в Свердловской области избежали колонии из-за амнистии
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2016. Трое соучастников в организации азартных игр в Свердловской области избежали лишения ...03.04.2015 В Ревде суд взыскал с организатора нелегальных азартных игр более 3,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2015. Ревдинский городской суд удовлетворил исковые требования к Илье Никонову о взыскании в ...02.08.2012 В отношении предпринимателя из Ревды возбуждено уголовное дело за незаконную организацию азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2012. В отношении индивидуального предпринимателя из Ревды И. Никонова прокуратурой ...24.02.2010 Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Хрипунов уличен в организации незаконной деятельности по проведению для жителей Снежинска Челябинской области платных азартных игр с использованием сети Интернет
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2010. По требованию прокурора судом вынесен обвинительный приговор в отношении ...