Выпуск легковых автомобилей в РФ за полгода сократился на 30%

УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в ...18.07.2016 В I полугодии выпуск легковых авто в России сократился на 17,9%
УрБК, Москва, 18.07.2016. В I полугодии 2016 года производство легковых автомобилей в России упало на 17,9% по ...10.08.2015 За первое полугодие импорт автомобилей упал более чем на 50%
УрБК, Москва, 10.08.2015. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам I полугодия 2015 года упал на 52,6% до 179,6 ...16.07.2015 Росстат: в 2015 году производство легковых автомобилей в России упало на 24,4%
УрБК, Москва, 16.07.2015. За первые 6 месяцев 2015 года производство легковых автомобилей в России составило 679 тыс. ...19.07.2012 В первом полугодии производство легковых автомобилей в РФ выросло на 33%
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2012. В России в период с января по июнь 2012 года выросло производство легковых автомобилей, ...