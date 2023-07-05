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Выпуск легковых автомобилей в РФ за полгода сократился на 30%

УрБК, Москва, 28.07.2023. По итогам I полугодия 2023 года в РФ выпустили 197 тыс. легковых автомобилей. Это на 29,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росстат.

При этом в июне производство машин в стране выросло в 3,1 раза, до 42 тыс. единиц, передает «Автостат».

Выпуск грузовых автомобилей в РФ в I полугодии увеличился на 5,8% (до 75 тыс. единиц), в июне — на 37,8% (до 14,3 тыс. грузовиков).
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