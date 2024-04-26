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Вчера, 14:02

Российский автопром с начала года выпустил 267 тыс. легковых автомобилей

УрБК, Москва, 27.06.2024. С российских автоконвейеров за пять месяцев 2024 года сошло 267 тыс. легковых автомобилей, что на 66,6% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Между тем в мае было выпущено 43 тыс. машин, что на 2,1% меньше прошлогодних значений, пишет аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Так, «ЛАДА Ижевск» в мае наладила серийный выпуск универсалов и фургонов LADA Largus, завод «Москвич» запустил производство автомобилей по технологии полного цикла, а во Владивостоке «Автомобильные индустриальные технологии» выпустили 1000-й пикап Sollers ST6.

Что касается грузовых автомобилей, их выпуск с января составил 73,5 тыс. единиц, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В мае с конвейеров российских автопроизводителей сошло 13,2 тыс. грузовиков, что на 0,7% больше прошлогодних значений.
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