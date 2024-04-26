Российский автопром с начала года выпустил 267 тыс. легковых автомобилей

Материалы по теме

В России в марте 2024 года было выпущено 62 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 26.04.2024. В марте 2024 года в РФ было выпущено 62 тыс. машин, это на 86,7% больше, чем в марте 2023 ...

Выпуск легковых автомобилей в России за 11 месяцев сократился на 8,9%

УрБК, Москва, 16.12.2016. За 11 месяцев 2016 года с российских конвейеров сошло 1 млн 24 тыс. легковых автомобилей — ...

Выпуск легковых автомобилей в России за 9 месяцев снизился на 11,8%

За девять месяцев 2016 года с российских конвейеров сошло 807 тыс. легковых автомобилей — это на 11,8% меньше, чем за ...

Выпуск легковых автомобилей в России за 9 месяцев снизился на 11,8%

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2016. За девять месяцев 2016 года с российских конвейеров сошло 807 тыс. легковых автомобилей ...

Производство легковых автомобилей в России за июль сократилось на 19,8%

УрБК, Москва, 16.08.2016. За семь месяцев 2016 года с российских конвейеров сошло 611 тыс. легковых автомобилей — это ...