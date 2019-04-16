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Выпуск легковых автомобилей в России с начала года вырос на 13%

УрБК, Москва, 27.03.2025. В России за январь-февраль 2025 года производство легковых автомобилей выросло на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115 тыс. ед., пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Производство легковых авто в феврале этого года выросло в сравнении с январем на 11,7%, а в сравнении с февралем прошлого года — на 6,8%, до 60,8 тыс. ед.

В то же время производство грузовых автомобилей за два месяца снизилось на 20,1% в годовом отношении, до 22,4 тыс. ед. В феврале грузовых автомобилей было выпущено меньше на 11,1% в годовом сравнении, однако в сравнении с январем производство выросло на 52,8%, до 13,5 тыс. ед.

Выпуск автобусов массой более 5 т за январь-февраль сократился на 41,9% год к году, до 1 тыс. 367 ед. В феврале их выпуск упал на 38,7% в годовом сравнении, но вырос 58,4% в сравнении с январем нынешнего года, до 838 ед.

Автобусов массой менее 5 т два месяца было выпущено 2,3 тыс., что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале производство снизилось на 12,6% год к году и поднялось на 66,7% месяц к месяцу, до 1,4 тыс. ед.
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